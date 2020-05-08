Постпред РФ в Вене осудил заявление о победе США и Британии над нацизмом

Попытки заявить о единоличной победе Соединённых Штатов и Великобритании над нацизмом оскорбляют все народы, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Попытки заявить, что только США и Великобритания одержали победу над нацистами, оскорбляют не только советских и российских граждан, но и французов, канадцев, польский народ, а также все другие народы, которые внесли свой вклад в Победу, — цитирует политика ТАСС.
Как писал NEWS.ru, 8 мая администрация президента США опубликовала праздничное видео, в котором Дональд Трамп напомнил о победе союзников, упомянув лишь США и Британию.
Российский сенатор Алексей Пушков возмутился поздравлением Белого дома, отметив, что «Гитлера мы сокрушили прежде всего, а потом уже они».