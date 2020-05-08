Постпред РФ в Вене осудил заявление о победе США и Британии над нацизмом

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, возглавляющий комитет по международным делам, предложил провести ликбез по истории в администрации президента США. Таким образом он отреагировал на видеоролик Белого дом, в котором победителями во Второй мировой войне названы США и Великобритания.

В своём аккаунте в Twitter парламентарий отметил, что на Западе продолжается акция «Политическая амнезия» или «Ампутация памяти». Слуцкий подчеркнул, что замалчивание роли СССР в победе над фашизмом и подвига советских...