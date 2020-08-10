Посольство РФ в Белоруссии выясняет местонахождение российских журналистов

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Посольство России в Белоруссии устанавливает обстоятельства задержания и местонахождение российских журналистов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в МИД РФ сообщили, что ситуация с представителями СМИ находится на личном контроле министра Сергея Лаврова. Ведомство также призвало белорусских коллег сделать всё возможное, чтобы российские журналисты могли легально работать в Белоруссии, и подчеркнули, что Москва рассчитывает, что Минск будет способствовать нормальной организации работы российских корреспондентов в республике.

Ранее представители СМИ обратились к белорусским властям с требованием немедленного освобождения своих коллег, задержанных во время выполнения ими редакционных заданий. По их словам, применение силы к журналистам, а также отсутствие информации об их нахождении и состоянии вызывает возмущение.

После закрытия избирательных участков 9 августа в Белоруссии начались акции протеста, которые привели к столкновению граждан с сотрудниками ОМОНа. За происходящим наблюдали представители российских СМИ, которые действовали строго в рамках своих профессиональных обязанностей и редакционных заданий. В ходе столкновений пострадали бывший специальный корреспондент РБК, журналист Meduzа Максим Солопов, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, также был задержан и избит корреспондент «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник. Кроме того, в автозак посадили российского военкора, основателя проекта WarGonzo Семёна Пегова.

Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%, согласно последней оценке ЦИК. После закрытия избирательных участков в столице и других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Тихановская и её сторонники итоги выборов не признали.