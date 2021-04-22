Посол США высказался по прилёту в Вашингтон из Москвы

https://static.news.ru/photo/21daddde-a3e3-11eb-9aa4-96000091f725_660.jpg Джон Салливан Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол США в РФ Джон Салливан прилетел из Лондона в аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне, где его встречали журналисты. В британской столице дипломат сделал пересадку, после прилёта из московского Шереметьево, сообщает ТАСС.

В зале прибытия Салливан поделился впечатлениями от почти суточного перелёта.

В Москве сегодня утром была отличная погода, абсолютно прекрасная. Я рад вернуться. Рассчитываю повидать мою семью и встретиться с моими коллегами в администрации, — подчеркнул дипломат.

Вернуться на родину Салливану рекомендовали в российском МИД. В Москве надеются, что приезд дипломата в Белый дом поможет Вашингтону выработать позицию, которая не заведёт отношения России и США в тупик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в МИД РФ рассчитывают на продуктивность визита в Вашингтон посла Джона Салливана. Такую позицию озвучила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Москва исходит из того, что американский посол будет сфокусирован на консультациях со структурами, курирующими вопросы политических взаимоотношений США и России.