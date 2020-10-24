Посол: Россия рассматривает все варианты действий по ДОН из-за выхода США

https://static.news.ru/photo/be036b4a-17a7-11eb-a4ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия принципиально готова к работе по Договору по открытому небу (ДОН), она рассматривает все варианты действий в связи с выходом из него США. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дальнейшие действия России по отношению к ДОН не предопределены, рассматриваем все сценарии, — цитирует дипломата пресс-служба посольства РФ в Вашингтоне.

По его словам, многое в работе будет зависеть от решения организационных и технических вопросов после выхода США из договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия между странами Европы после холодной войны. С 2002 году договор начал действовать. Он позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах друг друга.

21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Москва заявила, что намерена продолжать выполнять ДОН, несмотря на выход США.

Как писал NEWS.ru, Вашингтон использует надуманные предлоги, чтобы выйти из ДОН. Об это заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.