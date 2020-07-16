Причины выхода США из Договора по открытому небу назвали в РФ

https://static.news.ru/photo/7cbf9f86-c7f3-11ea-b0ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что США для выхода из Договора по открытому небу (ДОН) используют надуманные предлоги. По его словам, таким был тезис о якобы имевших место нарушениях России, который не нашёл поддержки даже в Соединённых Штатах.

Претензии к ДОН у Вашингтона стали появляться после сентября 2013 года. Тогда Россия стала использовать для наблюдательных полётов самолёты Ан-30Б с новой цифровой аппаратурой наблюдения, отметил Рыжков в интервью «Красной звезде».

Он добавил, что ещё больше недовольства у США вызвала международная сертификация российских самолётов наблюдения Ту-154МЛК-1 и Ту-214ОН.

Стало очевидно, что на направлении внедрения в ДОН передовых технологий мы опережаем наших партнёров примерно на шесть-семь лет, — уточнил Рыжков.

Другого рода претензии у Вашингтона и его союзников имеются из-за Калининградской области. Они необоснованно считают незаконным лимит в 500 км, который Москва ввела в отношении полётов над регионом.

Этот регион представляет особый интерес для США и НАТО, считающих, что в последние годы Россия заметно активизировала там свою военную деятельность, — сказал эксперт.

Он объяснил разрешённое договором ограничение ситуацией, которая там сложилась из-за хаотичных полётов в рамках ДОН наблюдателей западных стран. Доходило до того, что в регионе перекрывалось регулярное гражданское и коммерческое воздушное движение, добавил Рыжков.

Ещё одним нарушением в Вашингтоне считают отказ России в проведении полётов в десятикилометровой полосе вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией, подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Министерстве иностранных дел РФ заявили: российская сторона будет принимать ответные меры, если её права как участника ДОН будут пытаться ограничить. В ведомстве подчеркнули, что дальнейшая российская линия в отношении договора будет выстраиваться на основе интересов безопасности нашей страны и её союзников.