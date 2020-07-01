Посол: Москва предлагала лишить Минск национальных полномочий

https://static.news.ru/photo/a162a348-bb9a-11ea-b6c1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Семашко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва в 2019 году предлагала Минску передать его полномочия на наднациональный уровень в Союзном государстве. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

По словам дипломата, предложение было высказано в отношении дальнейшего развития интеграции. Оно заключалось в передаче 95% полномочий Белоруссии на наднациональный уровень.

Вспоминаю 13 февраля 2019 года. В Сочи нам положили первое предложение. Там было всё отдать наверх. Оставалось пару моментов таких, как у нас милиция, а у вас полиция. Но так не может быть. Руки вверх, называется, — цитирует Семашко БелТА.

Он добавил, что углубление интеграции возможно исключительно без ущерба для суверенитета Белоруссии.

Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что работа по согласованию интеграционных дорожных карт в рамках Союзного государства России и Белоруссии может возобновиться в 2020 году.

До этого белорусский общественный деятель Андрей Иванов предложил провести совместный с Россией референдум о создании союзного Отечества. Заявление прозвучало на фоне президентской кампании и арестов оппозиционеров и рядовых граждан. Иванов также выразил желание, чтобы в России появилась инициативная группа сторонников первого «всесоюзного референдума».

14 февраля 2020 года на переговорах в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что белорусский и российский народы никогда не поддержат объединение их стран в одно государство. Несколькими месяцами ранее Лукашенко говорил, что Белоруссия не намерена входить в состав Российской Федерации.

18 июля 2019 года белорусский лидер предложил Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу действий по интеграции государств до 8 декабря 2019 года — к 20-летию подписания Союзного договора.

Союзное государство представляет собой надгосударственное образование с целью поэтапного создания единого политического, экономического, военного, правового и культурного пространства. В ходе недавних переговоров Россия выдвинула предложение о создании 12 наднациональных органов. В этот список вошли единый таможенный орган, суд Союзного государства, Счётная палата, единый эмиссионный центр, подразумевающий создание общей валюты, и не только. РФ также предложила создать единые налоговый и антимонопольный органы и регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединённых рынков газа, нефти и электроэнергии, писал NEWS.ru.