Посол Азербайджана рассказал о компенсации за сбитый российский вертолёт

https://static.news.ru/photo/4536d834-24e3-11eb-b1a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС Армении

В настоящий момент размер компенсации за сбитый российский вертолёт ещё не определён, заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы в ходе пресс-конференции.

Азербайджанская сторона готова на все компенсации, которые нужно будет возместить и семьям, и государству или военному ведомству, — сказал он.

По его словам, расследование причин подобных инцидентов обычно занимают много времени. Однако в военное время, скорее всего, оно пройдёт быстрее.

На войне как на войне — всякое может быть. Комиссия ещё работает, выводов пока нет. Определено, что было вечернее время суток, вертолёт летел на низкой высоте, поэтому не попадал на радары. А там, когда военная обстановка, молодые ребята видят, что летит военный вертолёт, и было принято такое решение, — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что Минобороны страны находится на связи с российскими коллегами. Кроме того, была создана комиссия, на месте работают представители обоих государств, передаёт РИА Новости.

9 ноября в 17:30 мск ВС Азербайджана сбили из ПЗРК российский Ми-24 вблизи границы Нахичеванской Автономной Республики (Республика Азербайджан) возле армянского населённого пункта Ерасх. Погибли командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, пострадал лётчик-оператор, штурман звена.

В азербайджанском военном ведомстве пояснили, что воздушная машина летела на малой высоте в тёмное время суток в зоне радарного обнаружения ПВО. Глава Минобороны страны Закир Гасанов назвал произошедшее трагическим инцидентом, который не был направлен против России и носил характер случайности.

Как писал NEWS.ru, глава Азербайджана Ильхам Алиев пообещал российскому лидеру Владимиру Путину наказать виновных в уничтожении воздушной машины.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В регионе будут находиться российские миротворцы.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.