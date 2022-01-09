Посол Антонов призвал демократии мира не расшатывать ситуацию в Казахстане

Демократические силы в мире не должны расшатывать ситуацию в Казахстане ещё больше, призвал посол РФ в США Анатолий Антонов. По его мнению, необходимо помочь властям республики оправиться от недавних потрясений. Слова дипломата опубликованы на странице дипмиссии в Facebook.

Сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться ещё больше расшатать ситуацию, — сказал Антонов.

Антонов также высоко оценил работу миротворческого контингента ОДКБ в республике. По его словам, первые часы работы миротворцев продемонстрировали эффективность и нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.