Пообещавшему вернуть Крым Порошенко напомнили о российском оружии

Депутат Госдумы Руслан Бальбек посоветовал экс-президенту Украины Петру Порошенко, пообещавшему через год вернуть Крым Киеву, прекратить угрожать своими лживыми заявлениями. Он также напомнил ему о российском оружии, пишет РИА Новости.

Крым — это часть России, и угрожать ему — это не пугать крымчан, а помериться силами с ядерной державой, которая недавно успешно продемонстрировала возможности своего гиперзвукового оружия, — сказал парламентарий.

Он отметил, что в заявлении Порошенко «ложь сквозит в каждом слове». Депутат заметил, что экс-президент «презирает» тех, к кому обращается, и высказал удивление от того, что часть украинцев-последователей бывшего лидера страны всё ещё считают Россию агрессором.

Разве Крым был завоёван? Разве не сами крымчане в Симферополе дали пинка тогдашнему эмиссару майдана Петру Порошенко, который приехал в феврале 2014 года учить нас, как надо жить по-новому? — высказался Бальбек.

Ранее пятый президент Украины Пётр Порошенко пообещал украинцам вернуть Крым к 2022 году. Правда, первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал бывшего главу государства фантазёром.