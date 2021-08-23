Политолог оценил влияние выплат пенсионерам на рейтинг «Единой России»

Обещанные выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей политических очков «Единой России» не добавят, так как доверие к главной партии власти давно подорвано. Так оценил влияние инициативы на рейтинг партии политолог Илья Гращенков, передают «Новые Известия».

Конечно, обещанный червонец лучше, чем его отсутствие, но вот помочь рейтингу партии власти он вряд ли сможет. В целом сумма не такая уж и большая, чтобы переломить весь тот негатив к власти, который накопился у рассерженного и голодного избирателя, — считает эксперт.

Учитывая, что деньги раздадут сейчас, а выборы пройдут 19 сентября, люди просто потратят их к этому времени и забудут. Либо же, наоборот, будут ощущать, что им дали очень мало и можно было бы раздать куда больше, отмечает политолог.

На сегодняшний день все технологии, которые связаны с раздачей денег, выполнены очень плохо и никак не мотивируют людей идти голосовать. При этом президент России Владимир Путин практически приковывает себя и свой рейтинг подобными действиями к главной партии власти, что может плохо сказаться на его рейтинге, считает Гращенков.

Возможно, этот шаг является предварительной подготовкой к передаче власти в 2024 году. Если Путин не будет баллотироваться на новый срок, то и величина рейтинга уже не так важна, резюмировал политолог.

Ранее российский лидер заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей. Об этом российский лидер сказал на встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье.