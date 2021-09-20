Политолог объяснил, как «Новые люди» смогли участвовать в выборах в Госдуму

Партия «Новые люди» смогла преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в Госдуму благодаря тому, что велась серьёзная подготовка перед выборами, где политическая сила смогла создать себе нишу и завоевать часть аудитории. Об этом телеканалу «360» рассказал политолог Марат Баширов.

Было яркое выступление партии «Новые люди», это было неожиданно, но, с другой стороны, мы же давно говорили, что есть такой запрос на новые лица. При этом надо отметить, что эта партия сама создала себе нишу и сама собрала эти голоса. То есть это было дополнительное вовлечение избирателей, — отметил эксперт.

Что же касаемо второго места у КПРФ, то это объясняется нежеланием людей голосовать за «Единую Россию», считает политолог. То есть была необходимость в какой-то альтернативе, которой стали коммунисты.

По мнению Баширова, в Госдуме будет много новых лиц. Почти треть будут абсолютно новые депутаты. Кроме того, в Совфеде появится около 20 новых сенаторов, а в Госдуме могут измениться вице-спикеры и представители комитетов.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 49,65%, следует из данных Центральной избирательной комиссии после обработки 90% протоколов. Далее КПРФ занимает второе место с 19,57%, ЛДПР расположилась на третьей позиции с 7,51%, за ней идут партии СРЗП (7,38%) и «Новые люди» (5,33%).