Политолог назвал два сценария войны в Донбассе

https://static.news.ru/photo/4bc3d562-9af4-11eb-91c7-96000091f725_660.jpg Фото: MinistryofDefence.UA_facebook.com

В случае возобновления активной фазы вооружённого конфликта в Донбассе дальнейшие события на Украине могут развиваться по двум сценариям. Причём ни тот, ни другой не станет благом для нынешних властей республики, считает польский политолог Мацей Вишневский.

Официальный Киев в любом случае не сможет выйти победителем, считает он.

Вооружённый конфликт на Украине, даже локальный, приведёт либо к её распаду, либо к смене власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией. В случае полномасштабной войны Украина её проиграет. Сомнений нет, — сказал Вишневский в эфире НТВ.

Сейчас в Донбассе формально действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении стрельбы должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Несмотря на это, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия не бросит в беде людей, проживающих в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, если ситуация там обострится.