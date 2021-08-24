Политик рассказал, как антироссийские санкции разделили Европу
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
13:37, 24 августа 2021
Фото: president.gov.ua
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Саммит «Крымская платформа», который организовала Украина, наглядно показал, что европейские страны не готовы к жёсткой политике, которой они придерживались раньше, и сейчас наметился раскол среди членов ЕС. Об этом «Народным Новостям» рассказал член совета при президенте по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
Прогнозируется определённое противоборство между Восточной и Западной Европой. На «Крымской платформе» все западноевропейские страны, особенно крупные — ключевые участники Евросоюза — резко снизили уровень своего присутствия в самые последние дни, — отметил эксперт.
На сегодняшний день Россия и страны ЕС не хотят расширять санкции по отношению друг к другу. Так, российские власти будут ориентироваться на западноевропейские государства, избегая русофобии со стороны восточноевропейских, сообщил политик.
Сохранить определённые отношения с Европейским регионом помог проект «Северный поток — 2», в частности в области поставки энергоресурсов. Поэтому его запуск станет мощным рычагом воздействия как в области экономики, так и в информационном пространстве, резюмировал Безпалько.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты от последствий ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» Киев хочет получить от Евросоюза гарантии безопасности в энергетической сфере.