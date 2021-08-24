Политик рассказал, как антироссийские санкции разделили Европу

Саммит «Крымская платформа», который организовала Украина, наглядно показал, что европейские страны не готовы к жёсткой политике, которой они придерживались раньше, и сейчас наметился раскол среди членов ЕС. Об этом «Народным Новостям» рассказал член совета при президенте по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Прогнозируется определённое противоборство между Восточной и Западной Европой. На «Крымской платформе» все западноевропейские страны, особенно крупные — ключевые участники Евросоюза — резко снизили уровень своего присутствия в самые последние дни, — отметил эксперт.

На сегодняшний день Россия и страны ЕС не хотят расширять санкции по отношению друг к другу. Так, российские власти будут ориентироваться на западноевропейские государства, избегая русофобии со стороны восточноевропейских, сообщил политик.

Сохранить определённые отношения с Европейским регионом помог проект «Северный поток — 2», в частности в области поставки энергоресурсов. Поэтому его запуск станет мощным рычагом воздействия как в области экономики, так и в информационном пространстве, резюмировал Безпалько.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты от последствий ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» Киев хочет получить от Евросоюза гарантии безопасности в энергетической сфере.