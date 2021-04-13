Подружатся ли Лукашенко с Тихановской против России

Казалось бы, что может быть общего у Александра Лукашенко и его непримиримой соперницы на прошедших президентских выборах Светланы Тихановской, объявленной на Западе лидером истинной демократической оппозиции. Тем более что белорусские власти даже попытались объявить скрывающуюся в Вильнюсе недавнюю домохозяйку в международный розыск.

Но политика, как говорил ещё Бисмарк, есть искусство возможного. И исходя из такого постулата, конечно, негласно противоборствующие стороны стали искать точки соприкосновения, не отказываясь от своей публичной риторики. Причём у каждой из сторон есть собственные стратегические цели.

Светлана Тихановская Vesa Moilanen via www.imago-imag/GLOBAL LOOK PRESS

Силы, стоящие за Светланой Тихановской, фигурой явно номинальной, убедившись, что уличные протесты постепенно выдохлись, изменили свою тактику и стали инициировать массовый сбор подписей в пользу начала переговоров с режимом Батьки. Поговаривали о собранных чуть ли не 750 тысячах электронных автографов. Такая массовость по идее должна была, с одной стороны, подтвердить факт сохранения общественной поддержки оппозиции и заодно оказать давление на Лукашенко, побудить его к прямым контактам с «демократами».

У Лукашенко свои проблемы. Жёсткость подавления уличных демонстраций получила полную поддержку «китайских товарищей», но крайне осложнила отношения Александра Григорьевича с Западом. А такой поворот сильно ограничил область традиционного манёвра Лукашенко, милую его сердцу многовекторность. Однако в его окружении прекрасно помнят американскую присказку о сукином сыне, который может стать своим. Поэтому сейчас, как утверждают, активно зондируется почва в среде оппозиционеров на предмет некой сделки.

И что характерно, миссия эта возложена на министра иностранных дел Владимира Макея, известного проводника прозападных настроений. А потому понятно, кто реально лоббирует такое сближение. По циркулирующей информации, люди Лукашенко обещают выпустить всех политических заключённых, провести открытые выборы, но в низовые органы власти, зарегистрировать все оппозиционные партии. Но в обмен оппозиция должна признать результаты прошедших президентских выборов.

Александр Лукашенко Mena/Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Понятно, что при таком компромиссе Лукашенко полностью восстановил бы свою политическую субъектность, а потому с лёгким сердцем отказался бы даже от призрака углублённой интеграции с Россией. Не говоря уже о достигнутых в Сочи договорённостях после получения от «братьев» очередного миллиарда. А там и перспектива досидеть полностью свой президентский срок и под шумок переговоров, а на референдуме так переписать конституцию, чтобы и после ухода сохранить за собой властную нишу в рамках того же Всебелорусского собрания. Недаром утверждают, что в своём окружении он требует без сантиментов зачищать всех пророссийских лоббистов.

Понятно, что потенциальные переговорщики сейчас прикидывают, кто кого ловчее кинет. Да, оппозиционные лидеры успешно дружат против Лукашенко, но смогут ли договориться о едином лидере, который не вызвал бы «изжоги» и у Москвы. Необходимость российской экономической поддержки ещё никто не отменял. Да и признать законность победы «диктатора» означало бы вызвать разочарование в среде молодых технократов, бывших движущей силой протестов.

Другое дело, что сами переговоры о переговорах Лукашенко и оппозиции могут стать компонентом разных многоходовок, прежде всего, западных политиков. Тех, что традиционно готовы по старой традиции предложить России «фантик» в обмен на реальные уступки.