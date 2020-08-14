Почему премьер всегда начинает визиты с больниц

Вовремя Михаил Мишустин переболел коронавирусом, заработав иммунитет. Не исключено, что до своего вылета на Дальний Восток он всё-таки по профилю пообщался с полпредом в ДВО Юрием Трутневым, что было бы вполне логично. И тут выяснилось, что у самого полпреда и министра по делам Дальнего Востока положительный анализ на COVID-19.

В результате Трутнев потерял возможность сопровождать премьера в его важнейшей поездке по откровенно депрессивным территориям, и вынужден наблюдать за ней издалека, не имея никакой возможности попытаться ослабить возможный критический настрой Мишустина в отношении ситуации в округе. Болезнь случается всегда не вовремя. Между тем тема здоровья — особая в деятельности премьера.

Уже инспекция премьера больницы в Анадыре продемонстрировала, что премьер настроен уверенно и миндальничать с подчинёнными не намерен. Потому-то он и шутливо посоветовал министрам Антону Силуанову и Михаилу Мурашко проконсультироваться у офтальмолога: мол, видят ли они результаты правильных инвестиций в создание передовой окружной клиники. К слову, не так давно министр Силуанов, замешкавшийся с выделением средств для стимулирования врачей, боровшихся с коронавирусом, и даже заслуживший критику президента, был непосредственно переподчинён премьеру. Что, видимо, должно свидетельствовать о более жёстком личном контроле Мишустина за расходованием бюджета. В частности, в социальной — очень болезненной для Дальнего Востока — сфере.

Антон Силуанов Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем в шутке премьера был достаточно глубокий намёк, явно понятый Силуановым. Напомним, что свой первый региональный визит Михаил Владимирович совершил в одну из самых депрессивных областей — Курганскую. И там также посетил местную больницу, находившуюся практически в руинах — развалившиеся здания, отсутствие современного оборудования и разбегающиеся по причине нищенской зарплаты врачи. А ведь прикрепленным к области куратором как раз и является министр финансов. Тогда премьер сходу выделил больнице на восстановление, включая и строительство специального онкологического корпуса, двести миллионов рублей. И теперь в Анадыре он лишний раз показал окружению, как надо открыто и рачительно использовать выделяемые на медицину средства.

Такая вот символическая связь премьерских визитов, в ходе которых он не стремится демонстрировать одни только показные достижения. Тем более, что в регионе ему ещё предстоит посетить целый ряд вполне проблемных «точек».

Михаил Мишустин явно намерен представлять себя в качестве полноценного политика, а не кабинетного теоретика, призванного исключительно для повсеместного внедрения цифровизации. И его лёгкое общение с думцами, и его поездка в Минск, после которой у Лукашенко якобы даже случился гипертонический криз, подтверждают широту его интересов и немалый личностный потенциал. Вот и визит в далекий край явно выглядит новым шагом по превращению премьера в настоящего публичного политика. Ему есть, что сказать и что предложить региону, который долго был в роли Золушки. Тем более, что премьер выступает и в качестве надпартийного деятеля, не связанного с традиционными политическими кланами и «кремлёвскими башнями». И фактически становится премьером, на которого президент сосредотачивает всю ответственность за выход из нынешней непростой ситуации и надежды на прорыв. К тому же становится всё более очевидно, что в сфере ответственности главы правительства находятся и отношения с регионами. В этом смысле недельный визит многое позволит понять не только в нынешней российской политике, но и слегка заглянуть за горизонт.