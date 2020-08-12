Мишустин предложил главам Минфина и Минздрава проверить зрение

https://static.news.ru/photo/59a04012-dd35-11ea-9698-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе посещения больницы на Чукотке предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру финансов Антону Силуанову проверить зрение.

Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет? — цитирует премьера РИА Новости.

Мишустин находится в рабочей поездке по Дальнему Востоку, которая продлится с 13 по 18 августа. Помимо Чукотки, он посетит Камчатский край, Амурскую и Магаданскую области. У премьера запланированы совещания, встречи с руководителями регионов и общественностью.

Как писал ранее NEWS.ru, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, о чём станет просить главу правительства. В первую очередь он попросит вернуть Хабаровск в госпрограммы, в которые он не попал в прошлые годы.