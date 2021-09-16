Кто и зачем агитирует за «вакцинную демократию»

Вынужденная самоизоляция президента на самом финише парламентской предвыборной кампании придала новый импульс попыткам разыграть фактор антиковидных прививок. Пока КПРФ в преддверии дней голосования пытается что-то выжать из антипрививочных настроений и даже возглавить кое-какие акции протеста против «насильственной вакцинации», либеральные партии пошли совершенно иным путём.

Известно, что за прививочную антиковидную демократию первоначально выступило «Яблоко». Партия, теряющая остатки своего ядерного электората, связала необходимость запуска в страну западных вакцин — Pfizer, Moderna, AstraZeneca — с императивом свободы выбора. Мол, свободный во всех отношениях гражданин должен сам выбирать, каким препаратом защититься от СОVID-19. «Яблочники» напирали ещё и на то обстоятельство, что сограждане не спешат прививаться, поскольку не доверяют ни российскому государству, ни национальной системе здравоохранения. А потому появление в России западных вакцин сняло бы все моральные преграды для пессимистов и сомневающихся на пути во врачебные кабинеты.

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За время лоббистской кампании «яблочников» десятки миллионов россиян привились «Спутником V» и другими отечественными вакцинами, показавшими высокую степень защиты от коронавируса. Но на днях эстафету «Яблока» подхватила и Партия Роста, которой для предвыборного прорыва явно не хватило присутствия в её рядах эпатажного Сергея Шнурова. Теперь уже и лидер партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов разделяет уверенность, что электорат должен иметь возможность свободно привиться любой из вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Парадокс заключается в том, что наш «Спутник V», фактически первую появившуюся реальную антиковидную вакцину, ВОЗ не спешит регистрировать по разным формальным отговоркам. Теперь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предполагает, что регистрация, наконец, завершится в конце сентября или в октябре. Притом что ВОЗ успела зарегистрировать не только все западные, но и две китайские вакцины. И тот же Китай ничего пока толком не ответил на предложение России о взаимном признании вакцин.

Понятно, что речь идёт об очень больших деньгах и никто не собирается уступать свои вакцинные рынки. Либералы не любят признавать, что Европейский союз оказался плотно закрытым для чужого вакцинного проникновения. И тот же Китай со своими снадобьями начал активно осваивать постсоветское пространство, включая и союзную Белоруссию. Теперь они нацелились и на страны третьего мира. И странно затянувшаяся в ВОЗ регистрация наших препаратов даёт односторонние преимущества иностранным производителям вакцин в борьбе за миллиардные прибыли.

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В такой ситуации активное лоббирование открытия российского медицинского рынка для плодов трудов американских и китайских вирусологов выглядит, мягко говоря, странно. Хотя, может быть, такая тактика и сработает в отношении небольшой группы лиц, опасающейся, что прививка «Спутником V» ограничит их свободу перемещения в Западной Европе. Сложно сказать, чего в такой пропаганде больше — политики или чьего-то личного бизнеса. К слову, тот же Борис Титов собирается вскоре покинуть свой пост бизнес-омбудсмена. Вполне возможно, что его инициатива уже лежит в иной, не столь уж политической плоскости.

Впрочем, всё громче ныне говорят об эффективном сочетании нашего «Спутника V» и AstraZeneca. Не исключено, что для западных вакцин торят путь с «заднего крыльца». А выборы — неплохой предлог «обкатать» идейку вакцинной демократии.