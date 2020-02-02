Все бывшие члены российского правительства трудоустроены, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Об этом он
Правительство России ушло в отставку 15 января. В новый состав были частично включены вице-премьеры и министры из предыдущего состава, однако был полностью обновлён социальный блок.
Экс-министр науки и высшего образования Михаил Катюков не сообщил о дальнейших рабочих планах, заметив, что «ещё идут обсуждения, консультации».
В свою очередь бывший министр просвещения Ольга Васильева поделилась, что хочет связать жизнь с историей, а бывший вице-премьер Виталий Мутко, ставший гендиректором «ДОМ.РФ», подчеркнул, что «работает сердцем».
Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Медведев объяснил отставку правительства требованием времени. По его словам, настал момент для политического обновления страны.
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