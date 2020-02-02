https://static.news.ru/photo/1daf98d0-45b1-11ea-b984-fa163e074e61_660.jpg Дом правительства РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все бывшие члены российского правительства трудоустроены, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Об этом он сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Правительство России ушло в отставку 15 января. В новый состав были частично включены вице-премьеры и министры из предыдущего состава, однако был полностью обновлён социальный блок.

Экс-министр науки и высшего образования Михаил Катюков не сообщил о дальнейших рабочих планах, заметив, что «ещё идут обсуждения, консультации».



В свою очередь бывший министр просвещения Ольга Васильева поделилась, что хочет связать жизнь с историей, а бывший вице-премьер Виталий Мутко, ставший гендиректором «ДОМ.РФ», подчеркнул, что «работает сердцем».

Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Медведев объяснил отставку правительства требованием времени. По его словам, настал момент для политического обновления страны.