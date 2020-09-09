Песков: уважаем решение Сербии остановить военные учения со всеми странами

https://static.news.ru/photo/9e3698da-f34b-11ea-a2dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Россия с уважением относится к решению Сербии на полгода отменить любые совместные военные учения с другими государствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

С уважением относимся к такому решению сербских властей, — сказал журналистам представитель Кремля.

По его словам, Москва не связывает такое решение Белграда с давлением со стороны Запада. Песков добавил, что эта тема не обсуждалась во время телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Александара Вучича.

Накануне правительство Сербии заморозило на полгода все военные учения, которые должны были проводиться совместно с другими странами. Таким образом государство не будет участвовать в учениях в Белоруссии. По словам сербского министра обороны Александара Вулина, Европейский союз потребовал от Белграда отказаться от учений в Белоруссии. Он отметил, что в настоящий момент на Белград оказывается «страшное» и незаслуженное давление. Оно не основано на решениях властей страны или «на реальности», а стало результатом «истерии», которая определяет направления и политические решения крупных и мощных государств.

Сербские военные должны были принять участие в учениях «Славянское братство — 2020», которые пройдут с 10 по 15 сентября. Также в них будут участвовать Белоруссия и Россия, писал NEWS.ru.