Сербия отказалась от военных учений в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b7a3b6b6-f2ad-11ea-b75d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gregor Mayer/Global Look Press

Правительство Сербии заморозило все военные учения, которые должны были проводиться совместно с другими странами. Таким образом государство не будет участвовать в учениях в Белоруссии.

По словам сербского министра обороны Александара Вулина, Европейский союз потребовал от Белграда отказаться от учений в Белоруссии.

В предстоящий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС — ни с Востоком, ни с Западом, — передаёт Tanjug.

Он отметил, что в настоящий момент на Белград оказывается «страшное» и незаслуженное давление. Оно не основано на решениях властей страны или «на реальности», а стало результатом «истерии», которая определяет направления и политические решения крупных и мощных государств.

От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой ещё большего давления на нашу политику, а также на наш народ в Косове и Метохии и Республике Сербской отказаться от запланированных военных учений с Белоруссией, — подчеркнул он.

Сербские военные должны были принять участие в учениях «Славянское братство — 2020», которые пройдут с 10 по 15 сентября. Также в них будут участвовать Белоруссия и Россия.

Ранее, как писал NEWS.ru, Вулин сообщил, что сербские военнослужащие могут принять участие в большем количестве конкурсов Армейских международных игр в 2021 году.