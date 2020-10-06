Песков усомнился в одностороннем отмене санкций в отношении Украины

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Москва вряд ли сможет в одностороннем порядке отменить ограничения в отношении Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вряд ли российское руководство может в одностороннем порядке отреагировать позитивно, — цитирует его ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что взаимные санкции противоречат интересам бизнеса и предприятий России и Украины. В то же время он напомнил, что инициатором ввода ограничений выступала не РФ.

Возможность частичной отмены российских санкций в отношении Украины предложил рассмотреть глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Глава правительства в ответ выразил сожаление в связи с существующей ситуацией и пообещал изучить этот вопрос. Он также отметил, что первым ограничения в одностороннем порядке ввёл Киев.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин, в свою очередь, в ходе встречи с Медведчуком отметил, что РФ готова к отмене санкций, но это должно быть взаимным. Он подчеркнул, что Москва не может делать исключения для какой-то из стран, которые ввели санкции против РФ.