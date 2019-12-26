Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за постоянной угрозы, исходящей извне, принимаются меры по обеспечению кибербезопасности страны.
Угрозы кибербезопасности России — это перманентное явление, — отметил Песков.
По его словам, РФ неоднократно предлагала иностранным партнёрам на международном уровне механизмы сотрудничества по борьбе с киберугрозами, но эти наши предложения всегда отклонялись,
Как ранее писал NEWS.ru, 90% российских компаний сталкивались с внешними киберугрозами. Среди внешних киберугроз лидируют спам (65%), вредоносы (47%) и шифраторы (35%).
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