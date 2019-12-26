https://static.news.ru/photo/96a45f32-27d4-11ea-ae75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за постоянной угрозы, исходящей извне, принимаются меры по обеспечению кибербезопасности страны.

Угрозы кибербезопасности России — это перманентное явление, — отметил Песков.

По его словам, РФ неоднократно предлагала иностранным партнёрам на международном уровне механизмы сотрудничества по борьбе с киберугрозами, но эти наши предложения всегда отклонялись, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, 90% российских компаний сталкивались с внешними киберугрозами. Среди внешних киберугроз лидируют спам (65%), вредоносы (47%) и шифраторы (35%).