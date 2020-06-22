Песков: у РФ нет территориальных претензий к соседям

https://static.news.ru/photo/afecc4e2-b466-11ea-85f2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не имеет территориальных претензий к своим соседям.

Об этом он сказал, комментируя высказывания российского лидера Владимира Путина, прозвучавшие в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Так, президент РФ, говоря о предлагаемых поправках в Конституцию, заявил, что при создании СССР процедура выхода республик из состава Союза не была прописана. Это, по его словам, могло бы стать причиной того, что, получив «в свой багаж огромное количество российских земель», та или иная страна могла выйти из состава СССР, прихватив «подарки от русского народа».

Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям, — заявил Песков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший эксперт МИД Финляндии, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен рассказал, что Советский Союз под руководством Михаила Горбачёва был готов начать переговоры с Финляндией о передаче Карелии. Об этом он написал в своей книге. По его словам, Карелия могла отойти соседнему государству в конце 1980-х — начале 1990-х годов, но этого не случилось из-за позиции президента Финляндии Мауно Койвисто.