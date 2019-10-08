https://static.news.ru/photo/6325ba9c-e9c8-11e9-a5f8-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп до сих пор не раскрыл сути своих заявлений о желании поладить с Россией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти слова политика расходятся с действиями американских властей.

Представитель Кремля констатировал ежедневные проявления, которые усугубляют атмосферу недоверия и напряжённости между Москвой и Вашингтоном. При этом Песков подчеркнул, что Трамп действительно делал конструктивные заявления по поводу российско-американских отношений, передаёт « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, Песков заявил, что именно работы по созданию ракет США стали причиной разрушения Договора РСМД. Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за созданием Вашингтоном новых систем вооружения.