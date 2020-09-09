Песков считает недопустимыми намёки о причастности РФ к случаю с Навальным

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В Кремле считают неприемлемыми и искажающими реальность намёки о возможной причастности российских чиновников к произошедшему с Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли госсекретарь США Майк Помпео обвинил РФ в причастности к отравлению оппозиционного политика.

Он так не говорил. Но мы слышали его заявление по этой теме. Мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего. Прямые или косвенные указания на причастность каких-либо официальных российских представителей к произошедшему — мы считаем эти намёки недопустимыми <...> априори ошибочными и искажающими реальность, — сказал представитель Кремля.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что «есть значительная вероятность», что к ситуации с Алексеем Навальным причастны «российские высокопоставленные официальные лица». В интервью журналисту Бену Шапиро дипломат рассказал об ожиданиях США и ряда стран Европы от Москвы. По словам Помпео, они заключаются в том, что Россия привлечёт виновных к ответственности.

Алексей Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в омскую больницу, туда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких.

10 сентября глава итальянского правительства сообщил, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен сформировать комиссию для расследования происшествия с Алексеем Навальным. В российском руководстве сообщения об таких намерениях опровергли, отметив, что не исключено возникновение недопонимания, писал NEWS.ru.