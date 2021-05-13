Песков рассказал, почему Путина «очень много в телевизоре»

Президент России Владимир Путин много работает и именно поэтому его «очень много» показывают по телевизору. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента в Дмитрий Песков в фильме телеканала «Россия 1», посвящённом юбилею ВГТРК.
Он очень много работает и занимается очень важными делами — как внутренними, так и связанными с внешней политикой, и так или иначе мы его видим каждый день по телевизору, — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Кремль не следит за развитием ситуации с выдвижением российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о включении главы государства в список номинантов в Кремле узнали из сообщений прессы.