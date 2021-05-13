Песков рассказал, почему Путина «очень много в телевизоре»

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Попыткой уничтожить политика, который не боится жёстко критиковать власть Украины и выступает за отношения с Россией, назвал преследование лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его слова опубликованы на сайте партии «Единая Россия».

По мнению Медведева, украинский политик неугоден не только Киеву, но и Западу, который своим молчанием «игнорирует издевательства над законом и справедливостью». Политик считает, что власти Украины готовы вести травлю своих...