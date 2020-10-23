Песков раскрыл детали участия Путина в отправке Навального в Германию

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент РФ Владимир Путин принял участие в отправке оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию. Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, участие главы государства заключалось лишь в поручении Генеральной прокуратуре снять ограничения на выезд.

Сам Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" пояснял, что сделал соответствующее поручение после обращения жены Навального. Президент пошёл на такой шаг, несмотря на существующие ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.

NEWS.ru сообщал о требовании американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий ввести санкции против российских официальных лиц из-за отправления Навального. С такой просьбой они обратились к госсекретарю США Майку Помпео.