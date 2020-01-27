Владислав Сурков продолжает выполнять обязанности помощника президента России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков вновь подтвердил, что указа об освобождении Суркова от должности не было.
На вопрос журналистов, ходит ли Сурков на работу, Песков отметил, что не занимается контролем посещаемости рабочего места,
Ранее NEWS.ru писал, что Владислав Сурков оставил государственную службу «в связи со сменой курса на украинском направлении». По словам директора политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, ближайший месяц бывший помощник президента собирается посвятить медитации. На это сообщение в Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Суркова.
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