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В Кремле прокомментировали новые назначения Владимира Мединского и Дмитрия Козака. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, экс-глава Минкультуры займётся координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах. Что касается Дмитрия Козака, то о его функциях Кремль сообщит позднее.

Как президент решит, так и будет, — пояснил Песков, отвечая н вопрос, может ли Козак возглавить украинское направление. Представитель Кремля напомнил, что сейчас политикой в отношении Украины занимаются Владислав Сурков...