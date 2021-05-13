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Песков: Россия не собирается поглощать Донбасс

12:38, 13 мая 2021
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не намерена «интегрировать» самопровозглашённые народные республики Донбасса. С таким утверждением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт «Интерфакс».

Так он прокомментировал информацию агентства Bloomberg, которое утверждает, что такие планы Кремля описаны в одном из документов Евросоюза.

Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась, — заявил Песков.

Ранее агентство Bloomberg обнародовало данные о том, что действия России направлены на то, чтобы «де-факто интегрировать» часть Восточной Украины с помощью «нелегитимных выборов» и раздачи российских паспортов местным жителям.

Документ также описывает ряд действий, которые способен предпринять Евросоюз для укрепления устойчивости Украины перед «российской агрессией». В числе прочих там значатся усиление поддержки страны в борьбе с «гибридными угрозами» и помощь с вакцинацией особо уязвимых категорий населения.

По информации Bloomberg, Европейская служба внешних связей намерена подготовить отчёт по данным вопросам.

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