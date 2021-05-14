Песков отреагировал на просьбу экс-советника Рейгана о гражданстве РФ

https://static.news.ru/photo/a31b229c-3b3d-11ea-9f7a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на желание экс-советника лидера США Рональда Рейгана Сюзанны Масси, которое касается получения гражданства РФ. По словам представителя Кремля, для получения российского паспорта бывшей сотруднице Госдепартамента необходимо пройти ряд процедур, сообщает РИА Новости.

На этот счёт предусмотрены определённые бюрократические процедуры, — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, рассмотрят ли в Кремле просьбу Масси.

Других комментариев Песков не дал.

Масси обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство РФ. Она утверждает, что ей важно остаться в России.

Ранее стало известно, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, желающий получить российское гражданство, предупредил, что мировые правительства воспользуются пандемией коронавируса для создания «системы угнетения».