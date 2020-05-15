Песков оценил идею Кадырова сделать Путина пожизненным президентом РФ

https://static.news.ru/photo/073d0ec8-bade-11ea-a27c-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова сделать Владимира Путина «пожизненным президентом».

Представитель Кремля напомнил, что такая должность не предусмотрена Конституцией РФ, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Кадыров заявил, что действующий Владимир Путин должен занимать пост пожизненно. По его мнению, действующего российского лидера некем заменить, так как сейчас не существует такого «политического лидера в мировом масштабе». Он также призвал россиян не игнорировать голосование, поскольку поправки в Конституцию РФ касаются «усиления государственных позиций».

Глава Чечни уже отмечал, что у Путина на данный момент нет достойного преемника, поэтому действующему национальному лидеру стоит баллотироваться на следующий срок. Кадыров считает, что президент РФ должен баллотироваться вновь для сохранения суверенитета страны, её целостности и могущества. Кроме того он подчеркнул, что очередное выдвижение кандидатуры нынешнего главы РФ поможет защитить безопасность страны от внешних и внутренних угроз и обеспечить рост международного авторитета и дальнейшего развития государства.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания его президентом в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.