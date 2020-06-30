Кадыров призвал сделать Путина пожизненным президентом России

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Действующий российский лидер Владимир Путин должен занимать пост пожизненно. С таким предложением выступил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Я всегда говорю: мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе, — заявил он на совещании с местными властями.

Он также призвал россиян не игнорировать голосование, поскольку поправки в Конституцию РФ касаются «усиления государственных позиций».

Ране Кадыров сообщал, что у президента России Владимира Путина на данный момент нет достойного преемника, поэтому действующему национальному лидеру стоит баллотироваться на следующий срок.

По словам руководителя республики, Путин должен баллотироваться вновь для сохранения суверенитета страны, её целостности и могущества. Кроме того, по мнению Кадырова, очередное выдвижение кандидатуры нынешнего президента поможет защитить безопасность России от внешних и внутренних угроз и обеспечить рост международного авторитета и дальнейшего развития государства. Глава Чечни также подчеркивал, что поддерживает все поправки в Основной закон РФ, вынесенные на голосование.

Голосование по поправкам состоится 1 июня. Его перенесли с 22 апреля из-за пандемии коронавируса.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

Как ранее передавал NEWS.ru, возможность того, что Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на пятый президентский срок, очень велика. Такое мнение высказал экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.