Песков обвинил США в сдерживании научного сотрудничества с РФ

Сотрудничество в гуманитарной, научной и экономической сферах является важным компонентом отношений между Россией и США, однако Вашингтон искусственно его сдерживает. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Мы сожалеем, что наши американские визави искусственно сдерживают этот трек, — цитирует его ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента РФ, американские власти часто настоятельно рекомендуют представителям бизнеса не принимать участия в проводимых в России форумах, отказываться от взаимодействия с российскими коллегами.
Песков добавил, что непредсказуемость в российско-американских отношениях сохраняется и «это очень плохо». По его словам, Москва готова к самым худшим сценариям.
Как ранее писал NEWS.ru, глава Совбеза РФ Николай Патрушев, оценивая отношения между Россией и США, заявил, что они находятся на самом низком уровне со времён окончания холодной войны. Он добавил, что перспективы развития этих отношений следует оценивать трезво и прогнозы в этом вопросе пока не являются обнадёживающими.