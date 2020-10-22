Песков: никто не знает, чем закончится кризис после COVID-19

https://static.news.ru/photo/b043f6e0-14a1-11eb-99bd-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До сих пор никто не знает последствий экономического кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин в ходе своего выступления в дискуссионном клубе «Валдай» отмечал глупость конфронтации в такой «чувствительный момент».

Никогда мир ещё в новой истории не сталкивался с такими вызовами для глобального здравоохранения с точки зрения пандемии, для экономического кризиса, который носит поистине глобальный масштаб. Никто до сих пор не знает последствий экономического кризиса, и как долго, каким образом мы все будем из этого кризиса выходить, — сказал он в эфире Первого канала.

Представитель главы государства отметил, что никто не знает, как будет устроен «новый миропорядок». Так или иначе появятся новые правила и важно сохранить основу мировой системы — Совбез ООН.

Но все остальные параметры на этот костяк будут нарастать в каком-то новом виде. Мы пока не знаем, в каком. И здесь президент предупреждал о том, что это очень чувствительный для всех момент в развитии, входить в этот момент конфронтации, в состоянии дефицита доверия, взаимного доверия, по меньшей мере глупо, неразумно и бесперспективно, — заключил он.

Ранее Путин заявил, что мир стоит на пороге «тектонических сдвигов» и перемен, а сложившийся из-за пандемии коронавируса тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время. Российский лидер считает, что в настоящий момент происходят процессы, которые обсуждались ранее. Так, в 2014 году участники клуба «Валдай» говорили на тему «Мировой порядок: новые правила или игра без правил», писал NEWS.ru.