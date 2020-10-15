Песков назвал условие размещения миротворцев в Нагорном Карабахе

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Размещение миротворческих сил в зоне конфликта в Нагорном Карабахе возможно только с согласия сторон. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Первостепенный вопрос здесь — как смотрят на это противоборствующие стороны, а именно Азербайджан и Армения. Любое размещение любых миротворцев, наблюдателей и кого бы то ни было возможно только с согласия обеих сторон, — передаёт ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля отметил, что стороны пока не дали ответа на этот вопрос. Песков не стал отвечать на вопрос о результатах проверки информации о якобы уничтожении одного из военных объектов Армении азербайджанской армией. Он также не прокомментировал публикации о ракете, которая упала на территории Дагестана на прошлой неделе.

Это надо к военным адресовать вопрос. Это касается прежде всего военного ведомства, — заявил Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возможности размещения миротворцев на линии соприкосновения в Карабахе. Министр считает, что это поспособствовало бы деэскалации конфликта.

Также Лавров заявил о возможности политического урегулирования конфликта. Он уточнил, что предложения, которые сопредседатели Минской группы ОБСЕ прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров. В число этих предложений входит поэтапное освобождение районов вокруг Нагорного Карабаха при соблюдении гарантий безопасности и обеспечении региона до того, как будет определён его окончательный статус.

NEWS.ru писал, что ОДКБ назвала условия задействования миротворцев в Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.