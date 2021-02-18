Песков назвал Украину недружественным государством для РФ

https://static.news.ru/photo/09da122e-71d2-11eb-9b63-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Украину нельзя назвать дружественным России государством.

Украина — это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Также он напомнил, что у украинских властей есть «серьёзная проблема» на востоке страны, подразумевая ситуацию с ДНР и ЛНР. При этом Киев не может или не хочет решать эту проблему путём минских договорённостей. Кремль видит, что с момента силового переворота в 2014 году Украина превратилась в западный проект.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам Пескова, Российская Федерация категорически не согласна с позицией Соединённых Штатов по Украине. В частности, он раскритиковал формулировку о «российской агрессии в отношении Украины», которую применяют представители администрации Соединённых Штатов.