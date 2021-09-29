Песков назвал идею о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом чушью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова о намеренном кашле Владимира Путина на встрече с экс-президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Представитель Кремля назвал эту идею «полной чушью». Его слова приводит РИА Новости.

Это полная чушь, — сказал Песков, комментируя данные высказывания.

На встрече президентов России и США в 2019 году Путин несколько раз закашлялся. В окружении главы Белого дома заподозрили, что российский лидер сделал это специально, чтобы «потроллить» Трампа, который боится микробов.

Этот эпизод описан в книге Гришэм «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа», которая выйдет в свет 5 октября.

Ранее стало известно о другом эпизоде, описанном в книге. По словам Гришэм, Путина попросили подыграть на камеру на саммите G20 в Японии в 2019 году, чтобы Трамп выглядел более жёстким. С такой просьбой якобы обратился сам республиканец.

Также пресс-секретарь Трампа обвинила Путина в том, что он намеренно выбрал красивую переводчицу для встречи с американским лидером, чтобы отвлечь внимание Трампа. В Кремле в свою очередь опровергли наличие такого замысла, подчеркнув, что переводчиц на переговорах первых лиц обеспечивает МИД, а не лично глава государства.