Памфилова предложила перенести единый день голосования

https://static.news.ru/photo/12c0fc92-c75d-11ea-8454-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней ставит вопрос о переносе единого дня голосования. По её словам, сентябрь — самый неудачный месяц для такого процесса.

Такое заявление руководитель ЦИК сделала в ходе заседания экспертной площадки, на которой обсуждаются механизмы работы в единый день голосования, передаёт ТАСС. Она отметила, что в течение нескольких дней вопрос о переносе будет решён «в точечном режиме».

Но на будущее, если это перманентно в законе будет прописано, обязательно единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, — это сентябрь, — подчеркнула Памфилова.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно поправкам к законопроекту с изменениями в избирательное законодательство, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям не будут организовывать в случае проведения выборов или референдума в РФ в течение нескольких дней.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность проведения выборов в сентябре 2020 года в течение двух или даже трёх дней. Инициативу она подкрепила ссылкой на то, что растянутая на несколько дней процедура понравилась гражданам во время плебисцита по поправкам в Конституцию. Ответа от главы государства не последовало.

В единый день голосования 13 сентября текущего года в России состоятся выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 субъектов, а также выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах.