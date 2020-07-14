Досрочное голосование не предусматривается на многодневных выборах в РФ

Досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям не будут организовывать в случае проведения выборов или референдума в РФ в течение нескольких дней.
Это следует из поправок к законопроекту с изменениями в избирательное законодательство,
Действующее в РФ законодательство предоставляет возможность проголосовать досрочно избирателю, который в день голосования по уважительной причине не будет находиться по месту жительства и не сможет посетить свой избирательный участок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность проведения выборов в сентябре 2020 года в течение двух или даже трёх дней. Инициативу она подкрепила ссылкой на то, что растянутая на несколько дней процедура понравилась гражданам во время плебисцита по поправкам к Конституции. Ответа от главы государства не последовало.
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