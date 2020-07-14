Досрочное голосование не предусматривается на многодневных выборах в РФ

https://static.news.ru/photo/d78b33ba-c656-11ea-83fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям не будут организовывать в случае проведения выборов или референдума в РФ в течение нескольких дней.

Это следует из поправок к законопроекту с изменениями в избирательное законодательство, сообщает РИА Новости.

Действующее в РФ законодательство предоставляет возможность проголосовать досрочно избирателю, который в день голосования по уважительной причине не будет находиться по месту жительства и не сможет посетить свой избирательный участок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность проведения выборов в сентябре 2020 года в течение двух или даже трёх дней. Инициативу она подкрепила ссылкой на то, что растянутая на несколько дней процедура понравилась гражданам во время плебисцита по поправкам к Конституции. Ответа от главы государства не последовало.