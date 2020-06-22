В этом, без сомнения, есть явный парадокс. Тем более, что Владимир Путин, как человек истинно верующий, не может не помнить библейские заветы о приоритете духовного над материальным и о подвигах ветхозаветных подвижников, насыщавшихся исключительно водой и акридами. Конечно, аскетизм аскетизму рознь.

Многие помнят до сих пор вечного «серого кардинала» советских времён, главного идеолога и хранителя марксистских догм Михаила Суслова, который ходил в галошах и настолько занашивал свою одежду, что как-то Леонид Брежнев, шутя, предложил коллегам по политбюро скинуться Михаилу Андреевичу на новое пальто. Правда, Суслов сигнал принял и отправился в распределитель за новым одеянием. Однако в то же время несколько пародийный облик «человека в футляре» оказывал вполне отрезвляющее влияние на высшую коммунистическую аристократию с её возросшим уже в то время стремлении к красивой жизни.

Сейчас среди наших элитарных чиновников даже теоретически вряд ли можно обнаружить кого-то, кто хотя бы приблизительно походил бы на аскета. Помнится, даже Лужков довольно быстро отказался от своих пиаровских кепок и предпочёл очень дорогие итальянские костюмы. Все же понимают — что что, а аскетизм в последнюю очередь свойственен современному российскому чиновничеству. Это они своих, необременённых статусом сограждан, могут призывать жить кефиром и макарошками или обвинять пенсионеров в том, что они не хотят выходить из зоны комфорта, не стесняясь одновременно получать сотни тысяч.

Юрий Лужков Viktor Chernov/Russian Look

Весьма характерно, что, как принято говорить, в тучные нулевые произошёл резкий рост чиновничьего благосостояния, который явно опередил аналогичный материальный прогресс в жизни врачей и учителей. Я помню, как в 2000 году специалист, приглашённый в президентскую администрацию столоначальником средней руки, жаловался, что не сможет набрать сотрудников на мизерные зарплаты. И получил совет от старших товарищей: приглашать на работу тех, кому особо деньги не нужны. Сейчас средняя зарплата в АП превышает двести тысяч в месяц. Конечно, давно замечено, что люди своей подписью распределяющие миллиарды, не могут получать копейки. Иначе это благодатная почва для коррупции. Но, как выясняется, и очень высокие, по нашим стандартам, оклады и жалованья не становятся преградой для мздоимцев.

Конечно, например, министр Денис Мантуров, приезжающий за рубеж для важных переговоров, не должен ютиться в отеле трёх звёзд. Но, когда выясняется, что он проживал в королевских номерах ценой в миллион за сутки, то такой размах вызывает удивление. Собственно, и все расследования ФБК Алексея Навального построены на кажущихся несоответствиях немалых зарплат, но и ещё более внушительного имущества, включая дорогую недвижимость за границей, зачастую записанного на родственников-пенсионеров. Причём никаких внятных официальных объяснений общественность на этот счёт не получает, а пресс-секретарь президента отделывается заявлениями о том, что мол декларации чиновников проверяют компетентные органы.

Теперь, что называется, от греха подальше недвижимость высших чиновников будет зашифрована. И вместо имени владельцев в разных базах будет фигурировать отметка «Российская Федерация». Вряд ли такая ситуация укрепит доверие народа к «его слугам». А скорее только усилит разного рода спекуляции и предположения. А главное — вряд ли можно будет говорить, как выразился президент, о том, что чиновники работают в «стеклянной комнате». Стенки у такой комнаты становятся всё более свинцовыми.