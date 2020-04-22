Знаменитая фраза столичного мэра Сергея Собянина о бюджетах, которые треснут, если раздавать деньги людям, уже вошла, что называется, в разряд самых ходовых мемов. Произнес он её в телеинтервью, мотивировав свою позицию тем, что в таком конкретном случае государственной филантропии не хватит денег «на здравоохранение и так далее». Правда, в транслируемое по ТВ выступление этот шедевр государственной логики не вошёл, умные цензоры «просекли фишку», а вот информагентства передали всё дословно.

Но эстафету от градоначальника опять уверенно принимают начальники поменьше из числа тех, что ещё недавно советовали согражданам не рожать, раз никто не просил, и благоденствовать исключительно на кефирчике и макарошках. Второй человек в здравоохранении Краснодарского края, заместительница профильного министра Валентина Игнатенко в ходе видеоконференции с руководителями разного рода медицинских учреждений была буквально выведена из себя жалобами коллег на недостаток элементарных средств защиты в период пандемии. И вместо того, чтобы хотя бы пообещать найти средства для дополнительных закупок всего крайне необходимого, региональная начальница призвала коллег в прямом смысле не ждать милостей от природы и самим заняться изготовлением бахил.

Слава богу, что не приказала самостоятельно точить скальпели и в гаражах собирать приборы ИВЛ. Но самое удивительное, что никаких выводов вышестоящие начальники из позиции сторонницы местного чучхе, то бишь полной опоры на собственные силы, не сделали. Даже не упрекнули её в излишней самодеятельности и усердию не по уму, а наоборот объявили, что уж очень она болеет за общее дело, а потому несколько перебарщивает. Так что, сборка ИВЛ своими силами, видать, в Краснодаре да при таком самоотверженном руководстве не за горами.

А вот в известном на весь мир наукограде, Обнинске, главврач местной больницы № 8 Анна Моисеева оказалась куда более категоричной. Ей очень не понравилось, что заведующий хирургическим отделением попросил в ситуации пандемии вернуть хотя бы надбавки за экстренные условия работы, отобранные в прошлом марте. А потому медицинская начальница за словом в карман белого халата не полезла: «Кого не устраивает зарплата, могут увольняться!» И это в напряженных условиях эпидемии, когда от наследства всеобщей оптимизации здравоохранения отреклись даже первые лица страны. А президент, известный своей корректностью, публично перебил министра финансов Антона Силуанова, у которого вдруг возникли сомнения по воду немедленного ввода надбавок для врачей, работающих на антивирусной передовой.

Как тут не вспомнить нашего классического Цицерона — Виктора Черномырдина — сказавшего: «Тот, кто выживет, потом смеяться будет!». Правда, пока иногда не до смеха. Особенно, когда глава банка ВТБ Андрей Костин полагает, что отмена НДФЛ для бедных — самая простая мера поддержки, но «сейчас для неё не время». Опять запахло макарошками, которые, впрочем, по всем прогнозам в самое ближайшее время подорожают.