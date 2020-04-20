Глава ВТБ высказался против отмены НДФЛ для бедных

https://static.news.ru/photo/f528b604-82ea-11ea-b22e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Костин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что сегодня не самое подходящее время для освобождения граждан с низкими доходами от уплаты НДФЛ.

Он отметил, что в условиях кризиса необходимо определить сферы, нуждающиеся в поддержке в первую очередь, поскольку «не самые бедные сегодня могут стать бедными позднее».

Банкир пояснил, что человек, который сейчас работает и получает зарплату, из-за пандемии рискует лишиться заработка и остаться без средств к существованию. Те же, кто получает пособие по безработице, сохранят этот доход, поскольку он гарантирован.

В обычном режиме отмена НДФЛ для бедных — это самая простая мера, но сейчас для нее не время, — сказал Костин в интервью РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума рассмотрит освобождение от НДФЛ доплаты врачам, лечащим пациентов с коронавирусом.