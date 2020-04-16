Госдума рассмотрит освобождение от НДФЛ доплаты врачам

Поправки об отмене налога на доходы физических лиц с доплат врачам и медицинскому персоналу, которые лечат пациентов с коронавирусом, Госдума рассмотрит 17 апреля.
Об этом
Мы выносим на рассмотрение предложение президента (РФ Владимира Путина. — NEWS.ru), которое он высказал, о необходимости отмены налога на доходы, — заявил Володин.
Как писал NEWS.ru, согласно поручению правительства, за счёт бюджета предлагается выделить работникам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях лицам с COVID-19, из расчёта: врачам — 80 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам — 50 тыс. рублей в месяц, младшим медицинским работникам — 25 тыс. рублей в месяц.
Кроме того, Путин поручил отменить подоходный налог на дополнительные выплаты врачам, принимающим участие в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.
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