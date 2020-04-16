Госдума рассмотрит освобождение от НДФЛ доплаты врачам

https://static.news.ru/photo/61c6bc82-7ff5-11ea-b1e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поправки об отмене налога на доходы физических лиц с доплат врачам и медицинскому персоналу, которые лечат пациентов с коронавирусом, Госдума рассмотрит 17 апреля.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил освободить доплаты врачам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Мы выносим на рассмотрение предложение президента (РФ Владимира Путина. — NEWS.ru), которое он высказал, о необходимости отмены налога на доходы, — заявил Володин.

Как писал NEWS.ru, согласно поручению правительства, за счёт бюджета предлагается выделить работникам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях лицам с COVID-19, из расчёта: врачам — 80 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам — 50 тыс. рублей в месяц, младшим медицинским работникам — 25 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, Путин поручил отменить подоходный налог на дополнительные выплаты врачам, принимающим участие в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.