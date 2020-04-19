Чиновница краснодарского Минздрава призвала медиков «нашить себе бахил»

https://static.news.ru/photo/e0a01bb0-8258-11ea-a1a8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время видеоконференции с руководителями районных больниц порекомендовала медикам нашить бахилы самостоятельно. Так она ответила сотрудникам Усть-Лабинской ЦРБ, которые пожаловались на нехватку спецодежды.
Скажите мне, пожалуйста, в чём сложность нашить бахил? Две тряпочки сшить. Возьмите ткань любую. Посадите двух-трёх санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего. В вашем колхозе 1000 рублей заплатите, вам любая женщина нашьёт, которая шить умеет, — ролик с высказываниями чиновницы опубликовала в Twitter глава профсоюза медработников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.
Как писал NEWS.ru, полицейские в Новгородской области остановили машины профсоюза «Альянс врачей», везущие местным медикам средства личной защиты. Инцидент произошёл на въезде в город Окуловка. Сотрудники полиции заявили задержанным, что в их действиях усматривается несоблюдение правил поведения при чрезвычайной ситуации. Полицейские заявили, что если задержанные откажутся ехать с ними в отдел МВД, то тем самым они окажут неповиновение законному распоряжению полицейского (статья 19.3 КоАП). Кроме того, сотрудники правоохранительных органов не разрешили передать необходимые средства защиты от коронавируса врачам.