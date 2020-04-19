Чиновница краснодарского Минздрава призвала медиков «нашить себе бахил»

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Республиканский перинатальный центр Якутска закрыли на карантин с 19 апреля по 3 мая из-за контакта сотрудницы с больной коронавирусом. Во время санации медучреждения рожениц будут направлять в Перинатальный центр Республиканской больницы № 1 Национального центра медицины.

Пациенток, госпитализированных ранее, уже перевели в гинекологический центр санатория «Чэбдик». В порядке отработки контактов одной из выявленных заболевших установлен её контакт с одной из сотрудниц перинатального центра. В связи с...