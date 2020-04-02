Под Новгородом задержаны члены «Альянса врачей» за нарушение карантина

https://static.news.ru/photo/f1a8645a-74dc-11ea-aca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские в Новгородской области остановили машины профсоюза «Альянс Врачей», везущие местным медикам средства личной защиты.

Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на главу профсоюза Анастасию Васильеву. По её словам, инцидент произошёл на въезде в город Окуловка. Сотрудники полиции заявили задержанным, что в их действиях усматривается несоблюдение правил поведения при чрезвычайной ситуации. Закон о введении соответствующей статьи 1 апреля подписал президент России Владимир Путин.

Это новая статья, которая действует с сегодняшнего дня, — передаёт Васильева слова мужчины, представившегося начальником отдела МВД по Окуловскому району.

Полицейские заявили, что если задержанные откажутся ехать с ними в отдел МВД, то тем самым они окажут неповиновение законному распоряжению полицейского (статья 19.3 КоАП). Кроме того, Васильева сообщила, что остановившие их сотрудники правоохранительных органов не разрешают им передать необходимые средства защиты от коронавируса врачам.

Нам медики позвонили, у них там вообще ничего нет. У них там даже марли нет, чтобы шить маски. Мы за два дня то, что смогли, собрали. Там тысяча респираторов, костюмы, очки герметичные, — рассказала она про перевозимый ими груз.

Ранее NEWS.ru писал о том, что корейцам, которые вынуждены из-за коронавируса соблюдать режим самоизоляции, местные власти присылают «наборы здоровья» с продуктами питания, сладостями и защитными средствами.