Основную часть законов в связи с поправками к Конституции примут осенью

https://static.news.ru/photo/7a008c0e-c0f2-11ea-9ebf-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский парламент намерен принять основную часть законов в связи с внесением изменений в Конституцию РФ в осеннюю сессию 2020 года. Как при этом отметила на заседании в Совете Федерации спикер палаты Валентина Матвиенко, «никакой спешки нет».

Совет палаты вчера принял решение, все эти 90 позиций, отражённые в поправках, требуют того или иного законодательного, нормативного регулирования. Никакой спешки нет, должна быть осмысленная, качественная, спокойная работа. Естественно, основной её объём и принятие законов придется на осеннюю сессию, — сказала она.

Президент Владимир Путин заявил о необходимости поменять Конституцию во время своего послания парламенту 15 января 2020 года. Изменения Основного закона были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта. За несколько недель он прошёл все формально необходимые процедуры, предусмотренные самой Конституцией: одобрение в Госдуме, Совете Федерации, в региональных парламентах и подписание президентом РФ. Однако в самом документе было обозначено, что он вступит в силу при положительном одобрении на общероссийском голосовании. Такой процедуры ранее в российском законодательстве не существовало. Её пришлось разработать в экстренном порядке. Заявлялось, что так глава государства хочет «посоветоваться» с гражданами, избегая сложных механизмов референдума.

В предлагаемом гражданам списке присутствовало сразу более двух сотен изменений: от упоминания Бога до так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства. Людям предлагалось проголосовать сразу за или против всех поправок.

Плебисцит начался с 25 июня и завершился 1 июля. На следующий день Центризбирком сообщил, что участие в нём приняли 65% избирателей, из них поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в итоге заявил, что «де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину».

Противники конституционных изменений не раз говорили о многочисленных искажениях всей процедуры конституционной реформы, включая сам процесс голосования. В Сети публиковали видео и фото, свидетельствующие, как заявлялось, о вбросах бюллетеней и других нарушениях.

Исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин составил графики распределения волеизъявления на основе официальных данных и пришёл к выводу, что, судя по всему, явка в реальности составила около 44%, а доля голосов за поправки — примерно 65%, писал NEWS.ru.

Президент РФ Владимир Путин 3 июля подписал указ о внесении поправок в Основной закон. Поправки вступили в силу 4 июля.