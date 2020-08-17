Опрос: москвичи стали относиться к Сергею Собянину менее позитивно

https://static.news.ru/photo/6e5ca4ae-e0f1-11ea-9474-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Москвичи стали хуже относиться к мэру Москвы Сергею Собянину. Такие данные следуют из опроса Левада-Центра.

Как отметили эксперты, снижение рейтинга Сергея Собянина может быть связано с санитарно-ограничительными мерами в столице, с ухудшением ситуации с мигрантами на фоне пандемии коронавирусной инфекции, а также с экономическими проблемами.

Более критично к нему настроены молодые москвичи, активные пользователи Интернета и малообеспеченные. Происходит нормализация настроений после пиковых показателей поддержки Собянина в период выборов и сразу после них, растёт недовольство москвичей ограничениями во время карантина, нарастает обеспокоенность экономическими проблемами, — привели слова замдиректора Левада-Центра Дениса Волкова на портале «Ведомости».

Эксперты отметили, что в 2019 году у Сергея Собянина была максимальная поддержка жителей столицы. И сейчас большинство относится положительно к мэру Москвы, однако наблюдается сильное увеличение негативных оценок.

Экономические проблемы, карантин, ударивший по многим жителям столицы, неуверенность в будущем ожидаемо сказались на рейтингах исполнительной власти. Политики и партии, которые, по мнению респондентов, оппонируют власти, укрепили позиции за год, — пояснил Денис Волков.

Политолог Александр Пожалов отметил, что москвичи были озадачены сначала жёстким контролем во время режима самоизоляции, в том числе введением приложения «Социальный мониторинг», а затем — резким ослаблением введённых ограничений. При этом политолог сообщил, что негативно повлияло на ситуацию и то, что власти не смогли наладить контакт с населением во время пандемии коронавирусной инфекции.

Но при этом мэрия не смогла обеспечить полноценный, не имитационный диалог с москвичами в период карантина, была алогична в обосновании ограничений личных прав и свобод москвичей и неохотно признавала свои ошибки вроде «Социального мониторинга». Ускоренный выход из карантина в Москве тоже не соответствовал масштабу угроз, который раньше в общественное сознание продвигала сама же мэрия, — привели слова Александра Пожалова на портале.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты сообщили, что реакция Минпросвещения на инициативы мэра Москвы Сергея Собянина говорит об усилении его позиции. По их словам, из-за поддержки ведомства к мэру Москвы будут прислушиваться и другие чиновники. И так как Сергей Собянин придерживается жёстких санитарно-ограничительных мер, то строгих ограничений стоит ждать и в других регионах.