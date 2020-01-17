Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ максимально оперативно их разработает. При этом изменения не коснутся фундаментальных основ документа, и не выйдут за пределы послания. Особых сложностей с процедурой быть не должно, уверены юристы, опрошенные NEWS.ru. С другой стороны, у ряда экспертов вызывает вопрос как члены рабочей группы намерены обеспечить приоритет российского законодательства перед международным, при том, что этот вопрос чётко регулируется ст. 15 основного закона. Поправить это может только Конституционное собрание.

Первое заседание рабочей группы выдалось насыщенным, а интерес к её деятельности со стороны журналистов огромным. Депутат Госдумы Ольга Баталина назвала состав этого коллегиального органа «состоятельным и профессиональным», отметив, что в него помимо представителей общественности, вошли опытные политики и юристы, которые «сами уже написали не один законопроект».

Объём работы действительно очень большой. Он связан с тем, что не только каждое слово, но и каждая буква и каждая запятая в конституции имеет огромное значение и не должна иметь неверного толкования. Поэтому потребуется очень серьёзная работа над формулировками, — подчеркнула она, добавив, что тянуть с разработкой федеральных конституционных законов никто не будет.

При этом парламентарий подчеркнула, что в центре дискуссии будут лишь предложения, озвученные главой государства Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. О том, что поправки не выйдут за пределы обращения президента к парламенту, заявила и сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Соблазн велик, но, по всей видимости, от полной самодеятельности стоит нам воздержаться, не выходить за пределы послания, — сказала она, отметив, что участникам группы необходимо выбрать, как предстоящая реформа будет коррелировать с происходящим в стране.

Как уточнил ещё один сопредседатель группы глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, обсуждать будут поправки в главы с третьей по восьмую, тогда как первая, вторая и девятая главы основного закона останутся неизменными.

По мнению руководителя GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрия Лесняка, сейчас главная задача — составить правильный алгоритм действий, которые необходимо совершить. По его словам, этот порядок прописан в самой конституции, поэтому особых сложностей быть не должно.

Текст поправок уже был озвучен президентом, и вряд ли он будет меняться. Дальнейшее изменение законодательства будет осуществляться уже после внесения поправок. Сейчас в первую очередь надо начать процесс изменения тех статей конституции, о которых говорил президент, причем сделать это надо как можно быстрее, чтобы намеченный им механизм реализовался в кратчайшие сроки. Дмитрий Лесняк руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm

Вместе с тем у ряда экспертов вызывает вопрос как будет исполняться пожелание президента закрепить в основном законе приоритет российского законодательства над международным. По словам статс-секретаря Федеральной палаты адвокатов России, экс-сенатора Константина Добрынина, для пересмотра этой нормы нужно созывать Конституционное собрание, а этого делать никто не будет.

Значит, в 125 статье Конституции, которая регулирует деятельность Конституционного Суда РФ (КС), появится норма, аналогичная той, что была введена в 2015 году в ФКЗ «О Конституционном Суде», а именно: что КС разрешает вопрос о возможности исполнения норм тех или иных международных актов, с точки зрения основ конституционного строя и установленного конституцией правового регулирования прав и свобод человека — как говорится «бить будут аккуратно но сильно». Константин Добрынин статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв считает, что инициированные Владимиром Путиным поправки в конституцию завершают ревизию наследия первого президента России Бориса Ельцина. По словам политолога, действующий глава государства не просто создает условия трансфера, а вписывает себя в историю этими поправками.