https://static.news.ru/photo/8226dc40-d542-11e9-b505-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: instagram.com/navalny

Утром 12 сентября Следственный комитет начал обыски в штабах Алексея Навального по всей России. На данный момент известно о соответствующих мероприятиях в 39 городах.

Об этом сообщает политик Леонид Волков на своей странице в Facebook.

Также обыски проходят в региональных офисах организации «Голос».

Обыски, по информации Волкова, начались в Чебоксарах, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Липецке, Казани, Хабаровске, Иркутске, Кемерово, Пензе, Оренбурге, Кургане, Саратове, Балаково, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Челябинске, Белгороде, Томске, Краснодаре, Тамбове, Ижевске, Тюмени, Воронеже, Мурманске, Омске, Владивостоке, Иваново, Калининграде, Ярославле, Ростове-на-Дону, Барнауле, Архангельске, Перми, Пскове, Рязани, Ставрополе, Саранске, Иркутске.

Общее количество штатных сотрудников (включая координаторов) региональных структур, у которых сегодня проводится обыск по месту жительства — 70 человек. Плюс сами помещения штабов. Плюс значительное количество активных волонтёров, точного списка пока нет. Так что общее количество обысков уже превышает 150, задействовано не менее 1000 сотрудников силовых структур, — написал он.

Правозащитник Павел Чиков отмечает , что обыски проводятся на основании постановлений Басманного суда. Согласно ему, следственные действия проходят в рамках уголовного дела об отмывании денег, возбуждённого против ФБК.

Сотрудников штабов увозят на допрос в СК в качестве свидетелей.

Обыски в штабах Навального в Москве, Петербурге, Самаре и Уфе прошли на прошлой неделе. Их причиной стали подозрения на подготовку «бюллетеней для вброса» на предстоящих выборах.

Ранее News.ru писал о том, что прокурор Москвы подал иск к Навальному и ряду сотрудников ФБК.