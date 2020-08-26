Эксперты не нашли в организме Навального отравляющих веществ

https://static.news.ru/photo/58fed4a0-e7aa-11ea-b679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Экспертиза не показала наличие отравляющих веществ в анализах оппозиционера Алексея Навального. Установлено, что следов вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, о котором говорили немецкие медики, нет ни в крови, ни в моче пациента. Копии заключения российских экспертов по анализам блогера опубликовал в своём Telegram-канале ведущий программы «60 минут» Евгений Попов.

Теперь слово немцам, которые сегодня готовят пресс-конференцию, — написал журналист.

Пресс-конференция немецких врачей, где планировали рассказать о состоянии Алексея Навального, была отменена 25 августа. Причины отмены в Берлине не называли.

24 августа врачи берлинской клиники Charité, где в настоящее время находится оппозиционер, обнародовали первые результаты его обследования. Согласно их данным, блогер мог быть отравлен. Точно вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.

Навальный остаётся в состоянии искусственной комы. Состояние его здоровья оценивается как серьёзное, но острой угрозы жизни нет. Об этом заявили врачи берлинской клиники. По словам медперсонала, они пока не могут оценить последствия болезни для его организма. Не исключено, что они окажутся долгосрочными, особенно для нервной системы.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее омские медики сообщили, что ядов в организме Навального обнаружено не было.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite, куда его отправили утром в 22 августа, писал NEWS.ru.